Kenapa Nama Nusantara Diganti Menjadi Indonesia?

JAKARTA - Kenapa nama Nusantara diganti menjadi Indonesia? Pertanyaan tersebut mungkin pernah terlintas di benak Anda, mengingat negeri ini telah melalui sejarah yang panjang.

Nama Nusantara sendiri akhir-akhir ini tengah menjadi perbincangan karena akan dijadikan sebagai nama ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Jauh sebelum itu, Nusantara juga dikenal sebagai nama negeri ini.

Lantas, kenapa nama Nusantara diganti menjadi Indonesia?

Dihimpun dari bebragai sumber, Nusantara merupakan sebuah istilah bahasa Kawi atau Jawa Kuno yang pertama kali tercatat di kitab Negarakertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan Kerajaan Majapahit.

Pada saat itu, Nusantara digambarkan sebagai pulau-pulau yang berada di luar Jawa atau daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Karena secara morfologi Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau dan antara yang berarti ‘luar/lain/seberang’.