HOME NEWS NASIONAL

Operasi Pembantaian 1965-1966 di Indonesia Diperintah Langsung Soeharto?

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:01 WIB
Operasi Pembantaian 1965-1966 di Indonesia Diperintah Langsung Soeharto?
Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto (foto: dok wikipedia)
A
A
A

SEJARAWAN dari Sydney Southeast Asia Centre, Jess Melvin menuangkan sejumlah dokumen operasi pembantaian orang-orang di berbagai pelosok Indonesia pada periode 1965-1966, menjadi sebuah buku yang berjudul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder atau 'Tentara dan Genosida di Indonesia: Tata Cara Pembunuhan Massal'.

Jess Melvin mengungkapkan dalam dokumen tersebut bahwa operasi pembantaian warga di berbagai pelosok Indonesia dikoordinir langsung oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang kemudian menjadi presiden menggantikan Soekarno.

Menurutnya, berdasarkan beragam dokumen tersebut, dapat diketahui bahwa militer mengaktifkan rantai komando militer yang telah dibentuk sebelum tanggal 1 Oktober (1965) untuk melakukan apa yang digambarkan sebagai operasi pembasmian.

"Keadaan darurat militer diterapkan di Sumatera, di mana komando ini beroperasi. Tanggal 4 Oktober, sekarang kita mengetahui militer melangkah lebih jauh, memerintahkan warga sipil untuk bergabung. Pada tanggal 14 Oktober, dibuat Ruang Yudha untuk mengoordinasikan operasi penumpasan ini," kata Jess seperti dilansir dari BBC News Indonesia, Rabu (13/9/2023).

"Operasi pembasmian ini diterapkan lewat berbagai rantai komando secara territorial dan struktural seperti Kodam, KOTI, RPKAD dan Kostrad dikoordinir langsung oleh Soeharto di pusat," Jess menegaskan.

Selanjutnya lewat buku setebal 322 halaman yang diterbitkan Routledge pada tahun 2018 tersebut, Jess Melvin menyatakan, TNI melakukan operasi terencana untuk membunuh lawan politiknya.

"Temuan pentingnya adalah sekarang kita memiliki pemahaman tentang komunikasi di dalam militer tentang apa yang terjadi, catatan, dan perintah-perintah mereka. Sebelum saya menemukan dokumen-dokumen baru, satu-satunya bukti yang peneliti dapatkan adalah kesaksian korban selamat, pengumuman dari militer," bebernya.

"Sampai tahun 2010, tidak diketahui bahwa militer pada kenyataannya mengeluarkan perintah tertulis saat pembantaian, atau merekam apa yang terjadi. Sekarang kita mengetahui bahwa, ya militer memang mengirim perintah, menerapkan kampanye, operasi yang sangat agresif, secara sengaja untuk menghabiskan musuh politiknya," tutur Jess.

      
