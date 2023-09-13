Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wujudkan Kota Lebih Baik, Pemkot Padangsidempuan Gelar Gotong Royong Massal

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |17:24 WIB
Wujudkan Kota Lebih Baik, Pemkot Padangsidempuan Gelar Gotong Royong Massal
Wali Kota Padangsidempuan Irsan Efendi Nasution saat memberikan amanat sebelum memulai kegiatan gotong royong. (Foto: dok. Pemkot Padangsidempuan)
A
A
A

PADANGSIDEMPUAN - Tetap dalam komitmennya untuk membangun dan menata kota yang lebih baik, Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama tim gabungan yang terdiri dari Polri/TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Perdagangan, dan MPC Pemuda Pancasila Padangsidimpuan melakukan gotong royong di seputaran Jalan Thamrin.

Sebelum memulai kegiatan, Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution dalam amanatnya, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu bukti kecintaan terhadap Kota Padangsidimpuan.

"Kita ingin Kota Padangsidimpuan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Tabagsel, untuk itu fungsi jalan dan trotoar harus dikembalikan semestinya. Saudara-saudara yang melaksanakan kegiatan ekonomi diharap dapat mengikuti aturan, karena jalan dan trotoar merupakan fasilitas umum,” ujarnya.

"Silahkan melaksanakan kegiatan perekonomian di Padangsidimpuan, tapi tolong yang namanya jalan dan trotoar kembalikan ke fungsinya," tambahnya.

Foto: Pemkot Padangsidempuan

Sementara itu, Yanti warga Kota Padangsidimpuan mengucapkan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kota yang terus melakukan penertiban untuk membangun tata kota yang lebih baik dan bersih.

"Saya pribadi sangat mengapresiasi penertiban ini, yang tujuannya untuk membangun tata kota yang lebih baik dan bersih, sehingga nantinya Kota Padangsidimpuan tidak terlihat kumuh dan sembraut lagi, dan ini untuk kenyamanan kita semua," katanya.

Di lokasi yang sama, Kasatpol PP Kota Padangsidempuan Zulkifli Lubis, mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan himbauan kepada para PKL di sekitar Jalan Thamrin untuk tidak berjualan sepanjang jalan dan trotoar, karena bisa menyebabkan aktifitas publik terganggu.

