Hadirkan Malang Creative Center, Hantarkan Pemkot Malang Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023

JAKARTA-Berkat komitmen menjadi Kota Kreatif, Pemerintah Kota Malang menyabet Penghargaan Indonesia Awards 2023. Penghargaan tersebut meraih kategori Excellent Award for Strategic Initiative berkat inovasi cemerlangnya yaitu dengan menghadirkan Malang Creative Center.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sutiaji pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Wali Kota yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang 2013-2018 tersebut pun turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang memiliki andil dalam pembangunan MCC ini.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan ini bukan untuk saya, tapi penghargaan ini untuk masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, yang terus ingin maju. Jadi, dengan penghargaan ini menjadi pemacu dan pemicu bagi kami untuk terus bergerak maju. Dan saya ucapkan terima kasih kepada iNews yang telah memberikan orang-orang yang mempunyai prestasi dan komit tinggi terhadap kemajuan,” ujar Sutiaji saat menerima Penghargaan bergengsi tersebut.

Tak heran jika Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Kreatif oleh Kemenparekraf dimana kota terbesar kedua di Jawa Timur ini, mampu melakukan berbagai inovasi untuk memajukan dan menunjang ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk mewujudkan kota produktif berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, Kota Malang pun semakin memantapkan langkahnya dengan membangun Malang Creative Center. Keberadaan MCC sengaja dirancang sebagai wadah yang representatif dan nyaman yang mampu memberikan layanan dan fasilitasi kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi dan memamerkan hasil kreativitas dan inovasi para insan pelaku kreatif untuk dapat berkolaborasi dan berkembang bersama demi membangkitkan perekonomian.

Sutiaji mengatakan MCC sendiri merupakan rumah bagi para pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, desain produk, aplikasi, game, televisi dan radio, fesyen, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV, dan musik.