Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadirkan Malang Creative Center, Hantarkan Pemkot Malang Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:07 WIB
Hadirkan Malang Creative Center, Hantarkan Pemkot Malang Sabet Penghargaan Indonesia Awards 2023
Wali Kota Sutiaji saat menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 (Foto: Dok iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA-Berkat komitmen menjadi Kota Kreatif, Pemerintah Kota Malang menyabet Penghargaan Indonesia Awards 2023. Penghargaan tersebut meraih kategori Excellent Award for Strategic Initiative berkat inovasi cemerlangnya yaitu dengan menghadirkan Malang Creative Center.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sutiaji pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Wali Kota yang pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang 2013-2018 tersebut pun turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang memiliki andil dalam pembangunan MCC ini.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan ini bukan untuk saya, tapi penghargaan ini untuk masyarakat Bumi Arema yang kita cintai, yang terus ingin maju. Jadi, dengan penghargaan ini menjadi pemacu dan pemicu bagi kami untuk terus bergerak maju. Dan saya ucapkan terima kasih kepada iNews yang telah memberikan orang-orang yang mempunyai prestasi dan komit tinggi terhadap kemajuan,” ujar Sutiaji saat menerima Penghargaan bergengsi tersebut.

Tak heran jika Kota Malang ditetapkan sebagai Kota Kreatif oleh Kemenparekraf dimana kota terbesar kedua di Jawa Timur ini, mampu melakukan berbagai inovasi untuk memajukan dan menunjang ekonomi kreatif di Indonesia. Untuk mewujudkan kota produktif berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, Kota Malang pun semakin memantapkan langkahnya dengan membangun Malang Creative Center. Keberadaan MCC sengaja dirancang sebagai wadah yang representatif dan nyaman yang mampu memberikan layanan dan fasilitasi kebutuhan tempat berinteraksi, berekspresi dan memamerkan hasil kreativitas dan inovasi para insan pelaku kreatif untuk dapat berkolaborasi dan berkembang bersama demi membangkitkan perekonomian.

Sutiaji mengatakan MCC sendiri merupakan rumah bagi para pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari arsitektur, film, fotografi, kriya, kuliner, seni rupa, desain produk, aplikasi, game, televisi dan radio, fesyen, pertunjukan, desain interior, periklanan, penerbitan, DKV, dan musik.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190251//cendol_pandan_corp_mengumumkan_peluncuran_cendol_keliling-7gwJ_large.jpeg
Cendol Pandan Corp Kenalkan Cendol Keliling Mulai Januari 2026, Ada Program Kemitraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement