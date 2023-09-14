Wagub Sulawesi Utara Terima Delegasi Polandia Bahas Investasi di KEK Pariwisata Likupang

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menerima kedatangan Dubes Polandia di Kantor Gubernur Provinsi Sulut. (Foto: dok. Pemprov Sulut)

MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menerima kedatangan Duta Besar (Dubes) Polandia untuk Indonesia, Beata Stoczynska, di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Kamis (14/9/2023). Dalam kesempatan tersebut, Dubes Polandia membawa delegasi bisnis dari Polandia untuk berinvestasi di KEK Pariwisata Likupang Sulut.

Antara lain, President Badan Pembiayaan Ekspor Polandia-Kuke, Janusz Wladyczak, Kepala Kantor Perdagangan dan Investasi Polandia Jacek Kolomyjec, Cezary Filipek, Konsul Kehormatan Indonesia di Gdans'k Miroslaw Wawrowski, Political and economic Officer di Kedutaan Polandia di Jakarta Slawomir Stozynski.

Kadatangan delegasi dari Polandia mem-fallow up pertemuan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey pada Maret 2023 lalu, di mana para investor ini ingin melihat potensi di KEK Pariwisata Likupang untuk dikerjasamakan.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi Polandia membicarakan kerja sama terkait energy terbarukan yaitu Geothermal dan pengelolaan sampah Ilo-Ilo. Juga terkait dengan perdagangan yang bisa dikerjasamakan dengan Sulut.

Para investor dari Polandia juga melihat sektor pendidikan dan kesehatan, yaitu mendorong medical health tourism sektor sektor pariwisata agar turis Polandia bisa ke Sulut.

Selain itu, Dubes Polandia juga mengundang delegasi Sulut ke Polandia untuk melihat hal-hal apa yang bisa dikerjasamakan.

Sebelumnya, Wagub Kandouw memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kedatangan delegasi bisnis Polandia di Sulut. Menurutnya, Provinsi Sulut daerah paling aman di Indonesia dan paling harmoni.

(Karina Asta Widara )