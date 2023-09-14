Polisi Buru Bule Mesum di Pekarangan Rumah Warga Bali

BALI - Polisi memburu Warga Negara Asing (WNA), seorang WNA pria dan wanita dari warga Indonesia melakukan tindakan asusila di pekarangan rumah warga di Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan mengatakan bahwa pemilik rumah sudah melaporkan adanya peristiwa bule mesum di pekarangan rumahnya.

"Saat ini tengah dilakukan penyelidikan," ujarnya, Kamis (14/9/2023).

Jansen menambahkan bahwa pihaknya tengah mengejar identitas dari pasangan tersebut.

Jansen mengimbau agar masyarakat tidak mudah memviralkan tindakan asusila di medsos dan mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terjadi lagi.

Sebelumnya, WNA kembali membuat ulah di Bali dengan melakukan tindakan asusila di pekarangan rumah warga.

Aksi tak senonoh tersebut berlangsung di Kawasan Seminyak Badung Bali. Keduanya mesum dan terekam CCTV di rumah warga tersebut dan viral di media sosial (medsos).