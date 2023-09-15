Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Semaoen, Pendiri Sekaligus Pemimpin PKI Pertama

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |04:02 WIB
Jejak Semaoen, Pendiri Sekaligus Pemimpin PKI Pertama
Semaoen (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Ada sejarah kelam terukir. Namun, yang perlu diketahui siapakah pemimpin PKI pertama kali?

Dari berbagai sumber, cikal bakal berdirinya PKI dimulai pada 23 Mei 1914. Bermulai bermula dari Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV). ISDV merupakan organisasi komunis yang didirikan orang Belanda bernama Josephus Fransiscus Marie Sneevliet.

Kemudian, ISDV menyebarkan paham komunisme, salah satunya melalui organisasi Sarekat Islam. Masuknya paham komunis ke Sarekat Islam membuat timbulnya perpecahan.

Beberapa tokoh Sarekat Islam akhirnya bergabung ke ISDV. Hingga pada 1920, ISDV mengadakan kongres di Semarang yang kemudian lahirlah Perserikatan Komunis di Hindia (PKH) yang diketuai Semaoen atau Semaun.

Semaun merupakan pria kelahiran Curahmalang, Sumobito, Jombang, pada 1899 silam. Desa kelahirannya cukup terkenal karena merupakan salah satu desa di Jombang yang memiliki stasiun kereta api pada masanya.

Ayahnya bernama Prawiroatmodjo yang berprofesi sebagai seorang tukang batu di sebuah perusahaan kereta di Jawa Timur. Meski berasal dari golongan sosial rendahan, Semaoen berhasil menempuh pendidikan di Tweede Klasse atau Sekolah Dasar Kelas Dua dengan durasi tiga tahun.

Semaoen bekerja sebagai juru tulis di Staatsspoor, sebuah perusahaan kereta api di Surabaya setelah lulus sekolah. Pada masa bekerja tersebut yang menjadi irisan sejarah antara Semaoen dan gerakan komunis.

Semaoen aktif ikut dalam Sarekat Islam sebelum akhirnya bertemu Henk Sneevliet yang dikenal sebagai seorang pendukung Marxis.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement