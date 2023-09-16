Kenapa Sunan Kudus Mendapat Gelar Waliyul Ilmi?

JAKARTA- Kenapa Sunan Kudus mendapat gelar waliyul ilmi? Dia adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (16/9/2023), Sunan Kudus mendapat gelar waliyul ilmi karena dikenal sebagai salah satu dari wali songo yang memiliki keahlian dalam ilmu agama, terutama ilmu tauhid, usul, hadits, sastra mantiq dan lebih-lebih di dalam ilmu fiqih.

Ilmu yang agama yang memang dia pelajari dari berbagai tempat.. Dia bahkan mendapatkan ilmu agama dari ayahnya sejak kecil.

Selanjutnya, dia berguru ke sejumlah ulama seperti Sunan Ampel dan Kiai Telingsing. Begitu beranjak dewasa, Sunan Kudus berguru kepada Sunan Kalijaga.

Sunan Kudus menyebarkan agama Islam di daerah Kudus, Jawa Tengah pesisir utara. Diceritakan, kala itu ia juga berkelana ke berbagai daerah tandus seperti Simo, Sragen, dan Gunung Kidul dalam rangka menyebarkan ajaran Rasulullah SAW.

Kala itu, Sunan Kudus menerapkan metode dakwah bil-hal atau perbuatan nyata dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah. Pada waktu itu masyarakat setempat menganut agama Hindu-Budha.