Humor Gus Dur: Dulu Ingat 1.000 Nomor Telepon, Sekarang Susah

JAKARTA - Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Indonesia yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Sosoknya dikenal humoris, bahkan siapapun yang berbincang dengannya selalu diwarnai dengan kelakar yang mengundang gelak tawa.

Melansir nu.or.id, salah seorang sahabat Gus Dur, Ben Subrata mengisahkan, dia dan teman-temannya pernah berbincang bersama Gus Dur yang hampir 80 persennya kalakar.

Sementara sisanya 20 persen baru serius walaupun terkadang teman-teman mulai membawakan obrolan itu dengan seirus. Subrata, pengusaha yang juga aktivis anti-diskriminasi ini, suatu ketika Gus Dur pernah menyampaikan kepada dirinya dan beberapa teman.

“Dulu saya ingat seribu nomor telepon. Sekarang sepuluh nomor telepon saja susah!” kata Gus Dur.

“Mungkin karena Gus Dur sering capek, jadi gampang lupa,” ucap teman Ben Subrata menimpali.

“Apanya yang capek, wong saya sudah pernah stroke dua kali,” ujar Gus Dur disambut tawa mereka.

Sumber: Buku “Gus! Sketsa Seorang Guru Bangsa” (2017)

(Arief Setyadi )