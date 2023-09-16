Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komitmen Maksimalkan P3DN, Gubernur Khofifah: Nilai Realisasi Transaksi Belanja PDN Jatim Capai 79 Persen

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |09:35 WIB
Komitmen Maksimalkan P3DN, Gubernur Khofifah: Nilai Realisasi Transaksi Belanja PDN Jatim Capai 79 Persen
Gubernur Jatim Khofifah terus berupaya tingkatkan ekonomi daerah dengan melakukan Peningakatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Foto: Dok Pemprov Jawa Timur)
SURABAYA- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Atas berbagai upaya ini, Gubernur Khofifah menjelaskan, nilai realiasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang dilakukan seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim sampai dengan September 2023 mencapai 79 persen. Selain itu, sampai September 2023 realisasi transaksi belanja PDN yang dilakukan Pemprov Jatim melalui e-katalog sudah mencapai Rp1,58 triliun.

"Alhamdulillah realisasi belanja PDN di Jatim per September 2023 mencapai 79 persen.Kami berharap dengan memaksimalkan belanja PDN, akan turut mengungkit ekonomi Jatim mulai dari mikro kecil menengah hingga yang sudah skala industri," ujar Khofifah di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Kamis (14/9/2023).

Ia pun merinci bahwa transaksi melalui e-katalog sampai tahun September 2023 sebesar Rp1,58 triliun tersebut berasal dari jumlah produk tayang sebanyak 106.385 produk dalam negeri yang berasal dari 5573 penyedia.

Khofifah menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya dan kolaborasi dalam mendorong penguatan di sisi hilir. Yang dilakukan melalui percepatan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi pelaku usaha industri di Jatim.

