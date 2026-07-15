Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Muntahkan Abu Vulkanik 2.300 Meter

JAKARTA - Gunung Dukono, Maluku Utara kembali mengalami erupsi pagi ini, pukul 07.02 WIT, Rabu (15/7/2026). PVMBG mencatat tinggi kolom abu teramati ± 2.300 m di atas puncak (± 3.387 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut," tulis keterangan Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Erupsi ini terekam di seimogram dengan amplitudo maximum 17 mm dan durasi 50.52 Detik. Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

PVMBG melaporkan saat ini Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.