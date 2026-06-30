Gunung Dukono Meletus, Masyarakat Diminta Menjauhi Radius 4 KM

Gunung Dukono Meletus, Masyarakat Diminta Menjauhi Radius 4 KM

MALUKU UTARA – Gunung Dukono di Maluku Utara kembali meletus pada pukul 18.30 WIT, Selasa (30/6/2026). Belum diketahui dampak yang disebabkan erupsi Gunung Dukono.

"Telah terjadi erupsi G. Dukono, Maluku Utara pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 18.30 WIT," tulis keterangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Erupsi ini menghasilkan letupan kolom abu sekitar 1 kilometer di atas puncak (± 2.087 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. "Erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat," ujarnya.

Saat ini, status Gunung Dukono berada pada Level II (Waspada). Sehubungan dengan aktivitas tersebut, PVMBG mengeluarkan rekomendasi penting bagi masyarakat setempat maupun wisatawan:

"Masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km," tuturnya.