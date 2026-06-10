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Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |08:45 WIB
Gunung Dukono Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
Gunung Dukono Erupsi (foto: PVMBG)
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JAKARTA – Gunung Dukono di Maluku Utara kembali mengalami erupsi pada Rabu (10/6/2026) pagi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat letusan terjadi pada pukul 08.56 WIT dengan kolom abu vulkanik mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung.

Berdasarkan laporan PVMBG, tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau mencapai 2.087 meter di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 13 mm dan durasi 43,30 detik," demikian keterangan PVMBG.

Hingga saat ini, Gunung Dukono masih berstatus Level II atau Waspada. Karena itu, masyarakat maupun wisatawan diimbau untuk tidak beraktivitas, mendaki, atau mendekati Kawah Malupang Warirang dalam radius 4 kilometer dari pusat erupsi.

 

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