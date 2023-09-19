Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua BAZNAS RI Terima Penghargaan TPOD dari Kwarnas Pramuka

Karina Asta Widara , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:02 WIB
Ketua BAZNAS RI Terima Penghargaan TPOD dari Kwarnas Pramuka
Foto: Dok BAZNAS RI
Jakarta- Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Noor Achmad, menerima Tanda Penghargaan Orang Dewasa (TPOD) lencana Darma Bakti dari Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 096 Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Lencana Darma Bakti, dan ditandatangani Ketua KNGP Budi Waseso. Penyematan lencana Darma Bakti kepada Ketua BAZNAS RI Noor Achmad, diselenggarakan di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Turut hadir Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, Wakil Ketua Kwarnas Komisi Kerja Sama Luar Negeri, Ahmad Rusdi, serta Sekretaris Komisi Satuan Karya, Satuan Komunitas dan Gugus Darma Kwarnas, Sukro Muhab. Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan.

"Ini artinya penghargaan dari Pramuka kepada BAZNAS, sangat luar biasa. Kita patut apresiasi Kwarnas yang telah mempercayakan penghargaan ini kepada BAZNAS RI. Insya Allah kerja sama dengan Gerakan Pramuka akan kita lakukan di masa-masa yang akan datang," ujar Noor.

Menurutnya, BAZNAS dan Kwarnas Pramuka sama-sama mengedepankan kedisiplinan. “BAZNAS itu diikat dengan prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI). Jadi siapa saja yang menyimpangkan NKRI, menyimpangkan dana ZIS, berarti bertentangan dengan BAZNAS dan insyaallah bertentangan juga dengan Pramuka."

