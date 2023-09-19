Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Deklarasi Dukung Ganjar, Dinasti Nusantara Yakin Menang 70 Persen di Maluku

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:20 WIB
Deklarasi Dukung Ganjar, Dinasti Nusantara Yakin Menang 70 Persen di Maluku
Dinasti Nusantara deklarasi dukung Ganjar. (Ist)
A
A
A

AMBON – Jaringan relawan Dinasti Nusantara bekerja sama dengan Majelis Latupati Maluku melakukan penandatanganan dukungan untuk Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Hotel Elizabeth, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Srimau, Kota Ambon, Maluku, Selasa (19/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut Koordinator Nasional Dinasti Nusantara, KPH Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukkajannangang Satrio Sasmito menyampaikan agenda yang dilakukan dalam rangka sosialisasi sekaligus silaturahmi bersama raja-raja yang ada di Maluku.

"Kami melakukan silaturahmi kepada Upulatu dan Inalatu yang ada di Maluku sekaligus menyosialisasikan Pak Ganjar Pranowo selaku bakal calon presiden (bacapres) untuk 2024," kata KPH Andi dalam keterangannya.

Menurut Andi, Maluku dipilih sebagai tempat deklarasi berikutnya lantaran permintaan dari sejumlah raja-raja yang tersebar di provinsi Maluku.

"Adanya permintaan dari beberapa Upulatu dan Inalatu untuk datang Maluku," ucap KPH Andi.

KPH Andi mengaku mendapat tanggapan positif dari segenap raja yang hadir.

Setelah dilakukan penandatanganan dan deklarasi bersama, Dinasti Nusantara Maluku akan menyusun sejumlah agenda sosialisasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilihan Umum 2024.

"Antusiasme mereka bersama Dinasti Nusantara menyusun strategi komunikasi bagaimana nantinya apabila Pak Ganjar sudah terdaftar sebagai calon presiden kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk kemenangan beliau," ungkap KPH Andi.

