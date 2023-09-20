Miliki Caleg Potensial, Perindo Papua Optimis Menangkan Pileg 2024

JAYAPURA - Usai rapat koordinasi dan konsolidasi DPD Partai Perindo Kota Jayapura, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua Raflus Doranggi optimis menang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Keyakinan itu diutarakan Raflus karena Parta Perindo memiliki caleg yang berpotensi meraih suara yang banyak di Pemilu 2024 mendatang.

Terlebih para pengurus Partai Perindo di kabupaten dan kota telah merapatkan barisan dengan melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi bagi para bakal calon legislatif (Bacaleg).

Raflus menambahkan, terkait 30 persen keterwakilan perempuan telah memenuhi kuota yang dipersyaratkan oleh KPKU Republik Indonesia. Raflus meminta agar para caleg perempuan dari Partai Perindo dapat bekerja keras untuk memenangkan Pileg.

Sebelumnya, DPW Partai Perindo Provinsi Papua resmi mendaftarkan 45 Bacaleg ke KPU Provinsi Papua pada 14 Mei 2023 lalu. Dari 45 Bacaleg terdiri dari 30 laki-laki dan 15 perempuan.

(Arief Setyadi )