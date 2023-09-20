Perindo Jayapura Rapatkan Barisan Menangkan Pileg dan Pilpres 2024

JAYAPURA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi guna membahas strategi pemenangan pada pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2024. Rapat digelar di salah satu hotel kota Jayapura – Papua, pada Rabu (20/9/2023).

Rapat koordinasi dan konsolidasi dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi dan diikuti oleh Sekretaris DPW Muhammad Zamroni.

Kemudian, Ketua DPD Syahrir Hasan, Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Jayapura, serta seluruh bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Perindo baik Bacaleg DPRD Kota Jayapura ada 4 dapil, DPRD Provinsi Papua ada 2 dapil, dan Bacaleg DPR RI tampak semangat dalam mengikuti rapat tersebut.

Ketua DPD Partai Perindo Kota Jayapura Syahrir Hasan mengatakan, tujuan rapat tersebut guna membahas strategi pemenangan pada Pilpres dan Pileg 2024 di Kota Jayapura.

Melalui rapat koordinasi dan konsolidasi ini, pihaknya menegaskan bahwa Bacaleg dan pengurus partai agar turun ke masyarakat melakukan sosialisasi tentang visi dan misi partai yang bertujuan mensejahterakan rakyat.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Raflus Doranggi mengatakan, pada Pileg dapat memenangkan 1 Dapil 1 kursi di DPR Provinsi Papua. Untuk Pilpres, masih menunggu partai koalisi merumuskan strategi pemenangan di Papua.