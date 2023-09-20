5 Negara yang Pernah Mengubah Nama

JAKARTA - Negara yang pernah mengubah namanya tentu memiliki berbagai alasan sangat kuat. Beberapa diantaranya bahkan mengganti nama karena peperangan, kemerdekaan, perpecahan negara, dan perubahan batas wilayah.

Motivasi politik juga menjadi alasan mengapa negara mengubah namanya. Sementara, beberapa negara lainnya melakukan hal tersebut untuk menarik wisatawan untuk berkunjung. Sejauh ini sudah ada 195 negara yang mengganti nama mereka.

Berikut adalah 5 negara yang pernah mengubah nama mereka melansir India Times, Rabu (20/9/2023):

5. Persia ke Iran

Salah satu perubahan nama negara yang paling populer adalah dari Persia menjadi Iran pada tahun 1935. Pemimpin dinasti, Shah Reza Pahlavi, mengubah nama negara karena tidak ingin mengkotak-kotakan rakyatnya. Dia ingin seluruh etnis di Iran bersatu

Representasi Persia juga memiliki konotasi kurang baik. Berbeda dengan Iran yang artinya "tanah bangsa Arya" yang dianggap sebagai simbol kemakmuran.

4. Siam ke Thailand

Negara di Asia Tenggara ini awalnya dikenal sebagai Siam hingga tahun 1939 sebelum resmi mengubah namanya menjadi Thailand. Perubahan ini bertujuan untuk menyatukan identitas nasional yang lebih kuat.

Sebab nama Siam berasal dari kata Sayam yang artinya “gelap”. Sementara orang Thailand tidak semua berkulit gelap. Mayoritas dari mereka tidak menyebut Siam melainkan Muangthai yang artinya "negara orang-orang bebas".