Figur yang Bersahaja dan Merakyat, Ratusan Warga Magelang Doakan Ganjar Jadi Presiden

MAGELANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Santrine Abah Ganjar (SAG) bersama ratusan warga Kota Magelang menggelar sholawat dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo.

Kegiatan yang diikuti sekitar 400 warga dari berbagai kalangan ini, sukses digelar di Desa Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Diketahui, Ganjar dikenal sosok yang humble dan merakyat. Hal ini menjadi salah satu alasan pria berambut putih tersebut didoakan untuk bisa memimpin Indonesia.

Ketua Umum Santrine Abah Ganjar, Imam Sajaroh mengatakan, Ganjar adalah pemimpin yang paling tempat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Joko Widodo.

"Mas Ganjar adalah salah satu sosok figur yang memang merakyat dan luar biasa. Dari masyarakat, dari keluarga besar pesantren yang ada, melihat beliau adalah sosok yang bisa melanjutkan ilmu dari Jokowi," katanya, Rabu (20/9/2023).

Masyarakat dari berbagai latar belakang dan kalangan usia ini nampak semangat dan antusias saat melantunkan selawat dan memanjatkan doa untuk Ganjar.

"Kami sudah mantap dari santri, dari jemaah, dan masyarakat di bawah, semua sepakat untuk sama-sama berdoa, berikhtiar, dan mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk maju di 2024," tutup Sajaroh.