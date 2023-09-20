Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Figur yang Bersahaja dan Merakyat, Ratusan Warga Magelang Doakan Ganjar Jadi Presiden

Puji Hartono , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:00 WIB
Figur yang Bersahaja dan Merakyat, Ratusan Warga Magelang Doakan Ganjar Jadi Presiden
Ratusan Warga Doakan Ganjar Jadi Presiden/ist
A
A
A

MAGELANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang menamakan Santrine Abah Ganjar (SAG) bersama ratusan warga Kota Magelang menggelar sholawat dan doa bersama untuk Ganjar Pranowo.

Kegiatan yang diikuti sekitar 400 warga dari berbagai kalangan ini, sukses digelar di Desa Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Diketahui, Ganjar dikenal sosok yang humble dan merakyat. Hal ini menjadi salah satu alasan pria berambut putih tersebut didoakan untuk bisa memimpin Indonesia.

Ketua Umum Santrine Abah Ganjar, Imam Sajaroh mengatakan, Ganjar adalah pemimpin yang paling tempat untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Joko Widodo.

"Mas Ganjar adalah salah satu sosok figur yang memang merakyat dan luar biasa. Dari masyarakat, dari keluarga besar pesantren yang ada, melihat beliau adalah sosok yang bisa melanjutkan ilmu dari Jokowi," katanya, Rabu (20/9/2023).

Masyarakat dari berbagai latar belakang dan kalangan usia ini nampak semangat dan antusias saat melantunkan selawat dan memanjatkan doa untuk Ganjar.

"Kami sudah mantap dari santri, dari jemaah, dan masyarakat di bawah, semua sepakat untuk sama-sama berdoa, berikhtiar, dan mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk maju di 2024," tutup Sajaroh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement