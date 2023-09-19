Gandeng Remaja Masjid, Relawan Ganjar Bersihkan Pemakaman di Deliserdang

DELISERDANG - Relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang menamakan diri Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar menggelar kegiatan bersih-bersih. Titik yang menjadi sasaran bersih-bersih adalah areal pemakaman.

Kegiatan yang dilakukan pada Selasa (19/9/2023) itu juga melibatkan Remaja Masjid dan Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al Hakim serta warga Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

Menurut Koordinator Daerah (Korda) Usbat Ganjar Kabupaten Deli Serdang Ahmad Thalhah, kegiatan bersih-bersih pemakaman merupakan cara relawan Ganjar mengajak anak muda berpartisipasi dalam aksi sosial yang bermanfaat.

“Kami mengajak para remaja yang ada di Desa Kolam untuk bersinergi dengan para orangtua, para ustaz, dan dan masyarakat,” kata Ahmad dalam keterangannya.

Kontribusi dan peran besar anak muda, menurut Ahmad bisa mulai dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan kegiatan bersih-bersih areal pemakaman.

“Untuk ke depannya kami berharap remaja masjid ini dapat menjadi generasi penerus terbaik di Desa Kolam. Kami berharap remaja masjid ini dapat terus melanjutkan kegiatan ini ke depannya,” ujarnya.

Antusias warga sangat tinggi terhadap kegiatan tersebut, karena bisa dilihat ari semangat mereka saat membersihkn sampah dan dedaunan yang berserakan di sekitar makam. Selain itu, ada yang memotong rumput dan tanaman liar lainnya.

Lewat kegiatan ini diharapkan Ahmad, bisa semakin meningkatkan kepedulian remaja masjid di Deliserdang. Sehingga budaya gotong royong ke depannya semakin meningkat.

“Maka ini kita adakan kegiatan ini untuk meningkatkan kembali budaya gotong royong dan kebersamaan antara masyarakat,” ujarnya.