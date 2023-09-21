Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jokowi Sebut Pemimpin Harus Berani Ambil Risiko, Partai Perindo: Semua Kriterianya Ada di Ganjar!

Nanda Aria , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:20 WIB
Jokowi Sebut Pemimpin Harus Berani Ambil Risiko, Partai Perindo: Semua Kriterianya Ada di Ganjar!
Yusuf Lakaseng/Foto: Okezone
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemimpin ke depan harus berani mengambil risiko mendapat respons positif dari Partai Perindo.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng menyebutkan apa yang disampaikan Jokowi merupakan hasil refleksi dalam memimpin Indonesia selama dua periode ini.

"Jokowi menyampaikan kriteria pemimpin nasional ke depan harus konsisten dan berani mengambil keputusan serta siap menghadapi risiko adalah hasil dari refleksi pengalaman pribadinya memimpin Indonesia selama ini," kata Yusuf Lakaseng kepada wartawan, Kamis (21/9/2023).

Yusuf Lakaseng, yang juga merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu, memandang Jokowi menginginkan pemimpin ke depan yang memiliki kesamaan dengan dirinya demi kemajuan dan perbaikan ekonomi.

Di antaranya, berani mengambil keputusan yang tidak populis, bersiap menghadapi risiko baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

"Bagi saya pemimpin yang berani lahir dari figur yang merakyat dan berintegritas, bersih dari korupsi dan dosa masa lalu lainnya. Sehingga apapun keputusannya semua demi rakyat dan akan dipercaya oleh rakyat. Menurut saya kriteria itu ada pada diri Ganjar Pranowo," pungkasnya.

