HOME NEWS NEWS

Dampingi Korban Perempuan dan Anak, RPA Perindo Diapresiasi Bareskrim Polri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:03 WIB
Dampingi Korban Perempuan dan Anak, RPA Perindo Diapresiasi Bareskrim Polri
Ketua RPA Perindo Jeanni Latumahina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo memenuhi undangan audiensi dari Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan.

Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo Jeannie Latumahina mengungkapkan, pihaknya mendapatkan apresiasi dari Bareskrim Polri karena selama ini terus berkomitmen melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

"Kami dampinginya secara gratis dan kami juga mendapat apresiasi dari Mabes Polri terhadap Partai Perindo dalam hal ini RPA Perindo,: kata Jeannie di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

Lebih dalam, Jeannie menjelaskan, dalam pertemuan tadi diputuskan bahwa, ada beberapa kasus yang ditutup akan dibuka kembali terkait dengan tindak pidana perempuan dan anak.

"Sudah didiskusikan dan kami akan dibantu Mabes Polri sehingga penanganan fokus perempuan dan anak bisa tuntas. Korban bisa kami pulihkan dan pelaku bisa ke ranah hukum untuk dapatkan hukuman maksimal dan kami berharap Partai Perindo dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum DPP RPA Perindo, Amriadi Pasaribu menuturkan, pihaknya sejauh ini menangani sebanyak 20 perkara terkait kejahatan perempuan dan anak.

"Kemudian, Biro Wassidik Bareskrim Polri bahwa benar yang RPA Perindo lakukan dan apresiasi. Kemudian Biro Wassidik juga mengatakan bahwa seharusnya dikoreksi itu seharusnya perkara ini harus langsung penyidik terjun langsung," ucapnya.

