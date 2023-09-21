Advertisement
NEWS

Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi dan Infrastruktur

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:22 WIB
Sepakati Pembentukan Task Force, Indonesia dan Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi dan Infrastruktur
Menko Airlangga dan Maeda menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur. (Foto: dok. Golkar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) sekaligus Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda kembali bertemu di Jakarta pada Kamis (21/9/2023).

Pertemuan ini menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan Transisi Energi dan Infrastruktur, kerja sama Indonesia dan Jepang.

Sebelumnya pada Juli lalu, Menko Airlangga dan Maeda sepakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas guna mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan.

Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari, Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri.

Kemudian, kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
