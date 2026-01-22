Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Cikarang–Kampung Bandan Alami Gangguan, Penumpang Dialihkan via Manggarai

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |09:15 WIB
KRL Cikarang–Kampung Bandan Alami Gangguan, Penumpang Dialihkan via Manggarai
Perjalanan KRL terganggu (Foto: Okezone)
JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Cikarang mengalami kendala pada Kamis (22/1/2026) pagi. Rangkaian KA 6013 relasi Cikarang–Kampung Bandan via Pasar Senen dilaporkan mengalami gangguan operasional di Jalur 3 Stasiun Cikarang.

Manajemen KAI Commuter mengonfirmasi bahwa rangkaian KA 6013 yang berada di Jalur 3 saat ini tengah dalam proses penanganan oleh petugas terkait.

“Terdapat gangguan operasional pada rangkaian KA 6013 (Cikarang–Kampung Bandan via Pasar Senen) di Jalur 3 Stasiun Cikarang,” tulis pernyataan resmi KAI Commuter.

Guna mengurai kepadatan penumpang, KAI Commuter menyediakan sejumlah kereta alternatif bagi pengguna yang hendak menuju arah Jakarta. Alternatif tersebut antara lain KA 5063C relasi Cikarang–Kampung Bandan via Manggarai serta KA 5065B relasi Cikarang–Angke via Manggarai.

 

