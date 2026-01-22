Pagi Ini KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Terganggu, Perjalanan Dibatasi Sampai Tigaraksa

JAKARTA - Perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung mengalami gangguan pada Kamis (22/1/2026). Gangguan ini disebabkan kendala operasional pada Tiang Listrik Aliran Atas (LAA) di antara Stasiun Maja dan Stasiun Tigaraksa.

Informasi tersebut disampaikan KAI Commuter melalui keterangan resminya. Saat ini, petugas telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan.

“Terdapat gangguan operasional pada Tiang Listrik Aliran Atas (LAA) di antara Stasiun Maja–Tigaraksa dan saat ini dalam penanganan oleh petugas,” tulis KAI Commuter.

Akibat gangguan tersebut, perjalanan KRL di lintas tersebut belum dapat dilalui. Untuk meminimalkan dampak keterlambatan, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi.

Sementara waktu, perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung hanya melayani relasi Tanah Abang–Tigaraksa pulang-pergi (PP).

“Perjalanan Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung diatur sementara hanya melayani relasi Tanah Abang–Tigaraksa PP,” lanjut keterangan tersebut.