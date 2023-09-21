Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Normalisasi Hubungan dengan Israel Makin Dekat, Arab Saudi Beri Syarat Tegas Terkait Palestina

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:45 WIB
Normalisasi Hubungan dengan Israel Makin Dekat, Arab Saudi Beri Syarat Tegas Terkait Palestina
Foto: Reuters.
WASHINGTON – Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dengan Israel semakin dekat, menurut Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam sebuah wawancara dengan media Amerika Serikat (AS) Fox News. Namun, perlakuan Israel terhadap Palestina tetap menjadi masalah penting yang harus diselesaikan.

Dalam wawancara yang disiarkan pada Rabu, (20/9/2023), MbS, julukan bagi Mohammed bin Salman mengatakan bahwa konsesi terkait Palestina menjadi salah satu inti dari perundingan normalisasi dengan Israel.

Pihak Arab Saudi mengatakan kesepakatan apapun akan membutuhkan kemajuan besar menuju pembentukan negara Palestina, yang akan menjadi tantangan berat bagi pemerintah paling religius dan nasionalis dalam sejarah Israel.

“Bagi kami, persoalan Palestina sangat penting. Kita perlu menyelesaikan bagian itu,” kata MbS sebagaimana dilansir The Guardian. Dia menambahkan bahwa sejauh ini telah terjadi “negosiasi yang baik.”

“Kita harus melihat ke mana kita pergi,” katanya. “Kami berharap hal ini akan mencapai titik tertentu, sehingga dapat memudahkan kehidupan rakyat Palestina, menjadikan Israel sebagai pemain di Timur Tengah.”

Wawancara MbS tersebut disiarkan tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat keduanya berada di New York untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum PBB.

Halaman:
1 2
      
