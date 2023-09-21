Aksi Pencurian Modus Tutup Lubang ATM dengan Stiker Resahkan Warga Garut

GARUT - Aksi pencurian uang nasabah bank modus tutup lubang pengambilan uang mesin ATM dengan stiker meresahkan warga Garut. Modus pencurian yang pernah terjadi beberapa tahun lalu pada sejumlah daerah itu kali ini terjadi di ATM kompleks pertokoan Jalan Jenderal Ahmad Yani Garut.

Terjadinya aksi pencurian modus tutup lubang ATM menggunakan stiker ini diketahui dari video yang tersebar di grup media sosial. Dalam video, seorang petugas kepolisian menunjukan ATM yang telah ditutup stiker dan dipasangi lem.

"Hari ini di ATM yang seputaran dekat (pabrik) bulu mata (kawasan) Bundaran Suci ada yang menutup ATM-nya, ada laporan dari masyarakat. Perhatikan, ininya (lubang tempat pengambilan uang) ada yang menutup," ucap seorang petugas kepolisian memperlihatkan mesin ATM dalam video yang diakses Rabu (20/9/2023).

Petugas tersebut kemudian meminta warga di sekitar ATM memperhatikan modus pencuri yang diperbuat, seraya mencabut stiker penutup dari lubang pengambilan uang.

"Jadi uang yang sudah masuk enggak bisa keluar karena terhambat di sini. Nanti sama pelaku atau siapa yang sudah memasangnya diambil uangnya. Sedangkan untuk masyarakat tidak bisa mengambil uangnya karena tidak tahu, disangkanya uang tidak keluar," ungkapnya.

Benar saja, saat stiker penutup dibuka, terlihat beberapa lembar uang pecahan Rp50 ribu menempel pada penutup yang telah dilekati lem tersebut. "Perhatikan, uangnya nempel di sini semua," ujarnya.