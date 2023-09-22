Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Kekuatan Ekonomi India, dari Sumber Daya Alam hingga Manufaktur

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:14 WIB
5 Kekuatan Ekonomi India, dari Sumber Daya Alam hingga Manufaktur
Foto: Reuters.
A
A
A

NEW DELHIIndia saat ini merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sejak tahun 2000. India juga menduduki peringkat kelima dalam peringkat Produksi Domestik Bruto (PDB) dunia di pada 2023.

Pertumbuhan ekonomi India didorong oleh sektor-sektor utama, seperti pertanian, jasa, teknologi informasi, dan manufaktur. Negara ini telah memanfaatkan pasar domestiknya yang luas dan tenaga kerja muda yang ahli dalam bidang teknologi.

Berikut ini adalah lima kekuatan ekonomi India yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

1. Sumber daya alam mineral yang melimpah 

India memiliki berbagai macam sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama mineral yang menjadi landasan penting bagi industri manufaktur India yang beragam. Di antara sumber daya alam mineral di India, bijih besi (berkualitas tinggi), mangan, dan kromit menjadi bahan paling berlimpah yang tersebar luas di semenanjung India.

Dilansir dari Britannica, mineral logam lain yang dapat diolah adalah tembaga, bauksit, seng, emas, perak, dan timbal. Sedangkan untuk mineral non-logam yang dapat digunakan adalah batu kapur, dolomit, batu fosfat, batu bangunan, lempung keramik, mika, gipsum, fluorspar, magnesit, grafit, dan berlian.

2. Ladangnya batu mulia dan permata berharga

India merupakan salah satu eksportir utama perhiasan buatan lokal. Istilah “perhiasan” sudah mencakup emas, perak, permata, batu mulia, dan bahan-bahan serupa. Sektor ini tentunya didukung oleh bank-bank dan pemerintah sehingga industri ini tidah jatuh secara drastis.

Menurut laporan India Today, negara ini mengekspor sekira 30 persen dari perhiasan India ke Amerika Serikat, Hong Kong, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Belgia. Sekira 20 persen dari produksi emas global dikonsumsi oleh masyarakatnya dan 75 persen-nya digunakan untuk membuat perhiasan.

Halaman:
1 2 3
      
Kekuatan Ekonomi india
