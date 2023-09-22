Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rayakan Kebebasan dari Penjara, Istri Gembong Narkoba El Chapo Langsung Pesta di Klub Malam

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:34 WIB
MEKSIKO - Istri gembong narkoba terkenal El Chapo yang juga mantan ratu kecantikan merayakan pembebasannya baru-baru ini dengan berpesta di klub malam.

Emma Coronel dibebaskan pada Rabu (20/9/2023) setelah menjalani hukuman dua tahun karena perdagangan narkoba dan pencucian uang. Coronel, istri ketiga gembong narkoba Joaquin 'El Chapo' Guzmán, ditempatkan di bawah tahanan rumah dan menjalani dua pertiga hukumannya.

Merayakan kebebasan barunya, ratu kecantikan ini pergi ke clubbing di LA, Amerika Serikat (AS), untuk mendapatkan kembali apa yang telah dia lewatkan selama 24 bulan terakhir. Menurut laporan, dia menghadiri sebuah acara di sebuah tempat bernama El Farallon, yang diselenggarakan oleh pengacaranya, Mariel Colón Miró – yang kini menjadi penyanyi.

Menurut Daily Mail, pengacara berusia 29 tahun itu tampil untuk kliennya dengan nama panggung 'La Abogada' - yang berarti pengacara.

Miró bergabung dengan tim hukum El Chapo pada 2017. Dia juga diketahui memiliki klien penting lainnya termasuk terpidana pelaku perdagangan seks anak Jeffery Epstein sebelum dia bunuh diri.

Coronel dibebaskan dari rumah singgah di California dan akan dibebaskan dengan pengawasan selama empat tahun ke depan, menurut Biro Penjara Federal. Wanita berusia 34 tahun itu menikah dengan pemimpin kartel tersebut ketika dia masih remaja. Dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh hakim AS pada November 2021.

Selama persidangannya, jaksa dan pengacaranya mengatakan Coronel tidak terlibat dalam bisnis inti Kartel Sinaloa milik Guzman, yang mengirimkan ratusan ton kokain, heroin, metamfetamin, dan obat-obatan terlarang lainnya ke Amerika Serikat.

