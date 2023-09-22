Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Hanya Ada 2 Masalah di Dunia Ini

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |05:12 WIB
Humor Gus Dur: Hanya Ada 2 Masalah di Dunia Ini
Orang dekat pernah bilang, bagi Gus Dur ada 2 masalah di dunia ini (Foto: Okezone.com)
A
A
A

ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur kerap mengahati segala macam dengan dengan pikiran santai bahkan dengan ngebanyol. Terutama saat menghadapi hiruk-pikuk politik.

Dilansir dari nu.or.id, seorang politisi pernah menceritakan, Gus Dur merupakan sosok panutan sebagai pribadi yang tenang atau slow, bahkan saat dirinya dilengserkan dari kursi Presiden RI secara politis.

“Saya pernah tanya ke orang dekatnya. Saya baru tahu kalau Gus Dur menganggap hanya ada dua masalah di dunia ini,” kata politisi tersebut.

Dua masalah tersebut ialah, pertama, masalah yang dapat diselesaikan. Ini tidak perlu dipikirkan karena masalahnya dapat diselesaikan sehingga tak bisa disebut masalah.

Kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan.

“Nah, yang ini juga jangan diambil pusing, jangan dipikirkan karena tidak dapat diselesaikan,” kata politisi itu menjelaskan lelucon Gus Dur.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/337/3097684/gus_dur-EwCL_large.jpg
Cerita Pramono soal Titah Gus Dur ke Megawati untuk Maju Jadi Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/337/3024985/humor-gus-dur-tipe-jenderal-masa-orde-baru-dVOpP0IkXJ.jpg
Humor Gus Dur : Tipe Jenderal Masa Orde Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/337/3016447/humor-gus-dur-taktik-agar-tak-dikibulin-mV3oi4f3pg.jpeg
Humor Gus Dur: Taktik agar Tak Dikibulin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/337/3015831/humor-gus-dur-mikir-beda-telur-dan-buah-sampai-pusing-xGCorIPuly.jpeg
Humor Gus Dur: Mikir Beda Telur dan Buah Sampai Pusing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/337/3014642/humor-gus-dur-akrabnya-warga-nu-dengan-allah-fcgrzyIKoz.jpg
Humor Gus Dur: Akrabnya Warga NU dengan Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013670/humor-gus-dur-prank-sumbangan-x5pyPQ1uB4.jpg
Humor Gus Dur : Prank Sumbangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement