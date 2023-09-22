Humor Gus Dur: Hanya Ada 2 Masalah di Dunia Ini

Orang dekat pernah bilang, bagi Gus Dur ada 2 masalah di dunia ini (Foto: Okezone.com)

ABDURRAHMAN Wahid alias Gus Dur kerap mengahati segala macam dengan dengan pikiran santai bahkan dengan ngebanyol. Terutama saat menghadapi hiruk-pikuk politik.

Dilansir dari nu.or.id, seorang politisi pernah menceritakan, Gus Dur merupakan sosok panutan sebagai pribadi yang tenang atau slow, bahkan saat dirinya dilengserkan dari kursi Presiden RI secara politis.

“Saya pernah tanya ke orang dekatnya. Saya baru tahu kalau Gus Dur menganggap hanya ada dua masalah di dunia ini,” kata politisi tersebut.

Dua masalah tersebut ialah, pertama, masalah yang dapat diselesaikan. Ini tidak perlu dipikirkan karena masalahnya dapat diselesaikan sehingga tak bisa disebut masalah.

Kedua, masalah yang tidak dapat diselesaikan.

“Nah, yang ini juga jangan diambil pusing, jangan dipikirkan karena tidak dapat diselesaikan,” kata politisi itu menjelaskan lelucon Gus Dur.

(Angkasa Yudhistira)