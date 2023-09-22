5 Fakta Bentrok Ormas Tewaskan Satu Orang di Kota Bekasi

JAKARTA - Bentrokan antar organisasi kemasyarakatan (ormas) diduga terjadi di wilayah Kota Bekasi Rabu (20/9/2023) malam. Polisi menyebut bentrok itu memakan satu korban jiwa.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Satu Korban Tewas

Adanya korban tewas akibat bentrokan tersebut dikonfirmasi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani, Kamis (21/9/2023).

2. Identitas Korban

Dani menjelaskan korban teridentifikasi berinisial A, namun ia tidak menjelaskan apakah korban datang dari salah satu kelompok ormas yang bentrok.

3. Korban Diautopsi

Sementara korban pun segera dilakukan autopsi. “Akan dilakukan autopsi oleh pihak rumah sakit,” ungkapnya.

4. Polisi Lakukan Pendalaman

Dani memastikan tidak ada korban lain atas peristiwa itu. Kendati demikian polisi masih melakukan pendalaman atas kasus ini.

“Hanya itu (korban meninggal), sementara itu,” katanya.