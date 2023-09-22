Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Bentrok Ormas Tewaskan Satu Orang di Kota Bekasi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Bentrok Ormas Tewaskan Satu Orang di Kota Bekasi
Bentrok ormas terjadi di Kota Bekasi. (Foto: Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA - Bentrokan antar organisasi kemasyarakatan (ormas) diduga terjadi di wilayah Kota Bekasi Rabu (20/9/2023) malam. Polisi menyebut bentrok itu memakan satu korban jiwa.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Satu Korban Tewas

Adanya korban tewas akibat bentrokan tersebut dikonfirmasi Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani, Kamis (21/9/2023).

2. Identitas Korban

Dani menjelaskan korban teridentifikasi berinisial A, namun ia tidak menjelaskan apakah korban datang dari salah satu kelompok ormas yang bentrok.

3. Korban Diautopsi

Sementara korban pun segera dilakukan autopsi. “Akan dilakukan autopsi oleh pihak rumah sakit,” ungkapnya.

4. Polisi Lakukan Pendalaman

Dani memastikan tidak ada korban lain atas peristiwa itu. Kendati demikian polisi masih melakukan pendalaman atas kasus ini.

“Hanya itu (korban meninggal), sementara itu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149450/laode_ida-0PoS_large.jpg
Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida Jadi Dewan Pembina GRIB Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142146/grib_jaya-iX8O_large.jpg
Polisi Tetapkan Ketua GRIB Jaya Tangsel Jadi Tersangka Pendudukan Lahan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142138/kombes_wira_satya_triputra-ztCJ_large.jpg
Polisi Cuduk Lima Anggota LSM Trinusa yang Palak Pedagang Selama Lima Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/338/3142098/ormas-WCA2_large.jpg
Polda Metro Tindak 130 Pos dan 1.801 Atribut Ormas Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3142062/hasan_nasbi-eDSo_large.jpg
Hasan Nasbi: Perintah Presiden Memberantas Premanisme, Bukan Ormas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/337/3141939/grib_jaya-vnUy_large.jpg
7 Fakta GRIB Jaya Ormas Besutan Hercules Kuasai Lahan BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement