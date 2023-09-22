Pemkab HSU Gandeng STIPER Amuntai Percepat Penanganan Stunting

AMUNTAI - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus melakukan upaya-upaya dalam mempercepat penurunan angka stunting.Berbagai aksi dan kegiatan terus dilaksanakan dalam mencapai target angka stunting.

Dalam aksi percepatan penurunan stunting Pemkab HSU bersama Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai menjalin kerjasama dalam rangka penanganan stunting melalui Program Mahasiswa Peduli Stunting.

Sekretaris Daerah HSU, Adi Lesmana menyebut Program Mahasiswa Peduli Stunting merupakan wujud dari tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pengabdian kepada masyarakat.

Hal ini dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat komitmen, berkontribusi, dan berperan dalam mengatasi masalah serius yang dihadapi oleh anak-anak bangsa, yaitu permasalahan stunting.

"Kita semua disini akan berjuang untuk memberikan solusi yang efektif dengan melakukan aksi nyata, berupa pendampingan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya stunting, sekaligus menurunkan angka prevalensi stunting di HSU," ucap Adi Lesmana saat Plepasan Mahasiswa/i Program Mahasiswa Peduli Stunting di Gedung Agung, pada Selasa (19/9/2023).