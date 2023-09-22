Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Maluku Tenggara Barat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:25 WIB
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Maluku Tenggara Barat
Gempa M6,2 guncang Maluku Tenggara Barat (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bermagnitudo (M) 6,2 yang mengguncang kawasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Gempa tersebut tercatat pada Jumat (22/9/2023) pukul 21.59 WIB.

Lokasi gempa berada di darat tepatnya 176 kilometer dari barat laut dari Maluku Tenggara Barat. Tepatnya berada di 7.32 Lintang Selatan (LS) dan 129.86 Bujur Timur (BT).

Gempa Mag:6.2, 22-Sep-2023 21:59:16WIB, Lok:7.32LS, 129.86BT (176 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT),” tulis BMKG dalam akun twitter resminya Jumat (22/9/2023).

Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 175 kilometer. BMKG juga menyatakan bahwa informasi ini mengutanakan kecepatan sehinggal hasil pengolahan data masih bisa berubah.

“Kedalaman:175 Km. Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis petugas.

BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk berhati-hati jika terdapat adanya gempa bumi susulan.

(Angkasa Yudhistira)

      
