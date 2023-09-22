618 Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jateng Selama 2 Pekan, 17 Orang Tewas

SEMARANG – Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng mencatat terjadi 618 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di wilayahnya selama digelar Operasi Zebra Candi (OZC) 2023. Operasi lalu lintas terpusat itu digelar selama 2 pekan, mulai 4 September – 17 September 2023.

Pada periode yang sama itu, tercatat 17 korban tewas, 22 luka berat dan 764 luka ringan. Kerugian material ditaksir Rp1,038 miliar akibat lakalantas itu.

“Didominasi kendaraan roda 2 karena faktor manusia,” kata Wadir Lantas Polda Jateng AKBP Rahman Wijaya di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (22/9/2023).

Selama OZC 2023 itu pula Ditlantas Polda Jateng merekam 62.655 pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Polisi juga menindak knalpot brong alias tak standar pada OZC 2023 itu.

“Kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi kesadaran berlalu lintas, baik itu kelompok pelajar, klub-klub motor,” tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)