Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

618 Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jateng Selama 2 Pekan, 17 Orang Tewas

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:08 WIB
618 Kecelakaan Lalu Lintas Terjadi di Jateng Selama 2 Pekan, 17 Orang Tewas
Konferensi Pers Polda Jateng. (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng mencatat terjadi 618 kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terjadi di wilayahnya selama digelar Operasi Zebra Candi (OZC) 2023. Operasi lalu lintas terpusat itu digelar selama 2 pekan, mulai 4 September – 17 September 2023.

Pada periode yang sama itu, tercatat 17 korban tewas, 22 luka berat dan 764 luka ringan. Kerugian material ditaksir Rp1,038 miliar akibat lakalantas itu.

“Didominasi kendaraan roda 2 karena faktor manusia,” kata Wadir Lantas Polda Jateng AKBP Rahman Wijaya di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Jumat (22/9/2023).

Selama OZC 2023 itu pula Ditlantas Polda Jateng merekam 62.655 pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Polisi juga menindak knalpot brong alias tak standar pada OZC 2023 itu.

“Kami tidak henti-hentinya memberikan edukasi kesadaran berlalu lintas, baik itu kelompok pelajar, klub-klub motor,” tandasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192518/direktur_lalu_lintas_polda_jateng_kombes_m_pratama_adhyasastra-0aCJ_large.jpg
Fakta Baru Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Semarang, Sopir Pakai SIM Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement