Cucu Kiai Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden

SURABAYA - Dua cucu ulama kharismatik asal Surabaya, Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqi mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden pada 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo diharapkan mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sangat berhasil membawa Indonesia maju.

Doa itu disampaikan saat Ganjar Pranowo ziarah makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023).

Dua cucu Kyai Utsman Al Ishaqi yakni KH Luqman Hakim dan KH Djardjis mendampingi Ganjar dan istri ketika berziarah ke makam ulama yang dikenal memiliki beragam karomah itu.

Saat ziarah itulah, KH Luqman Hakim mendoakan Ganjar menang dalam pertarungan Pilpres 2024. Ganjar juga didoakan menjadi orang yang sukses dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat.

"Mugi dadosake kemenangan kagem pak Ganjar (semoga Allah menjadikan kemenangan untuk pak Ganjar), sukses lan bejo dunia akhirat (sukses dan beruntung di dunia dan akhirat), sehat walafiat," ucap KH Lukman mendoakan Ganjar.

Sementara itu, cucu KH Utsman Al Ishaqi lainnya yakni KH Djardjis Al Ishaqi nenambahkan, pihaknya sangat senang dengan kunjungan Ganjar. Selain sowan ke kediamannya, Ganjar juga sempat salat Jumat dan ziarah ke makam KH Utsman Al Ishaqi.

"Tentu kami sangat senang dan menerima pak Ganjar dengan lapang dada. Beliau berkenan datang dan ziarah ke makam kakek saya, tokoh ulama di Surabaya ini," kata Gus Djardjis.