Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Cucu Kiai Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:09 WIB
Cucu Kiai Utsman Al Ishaqi Doakan Ganjar Pranowo Jadi Presiden
Ganjar Pranowo ziarah ke Kiai Utsman di Surabaya (Foto: MPI)
A
A
A

SURABAYA - Dua cucu ulama kharismatik asal Surabaya, Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqi mendoakan Ganjar Pranowo menjadi Presiden pada 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo diharapkan mampu melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai sangat berhasil membawa Indonesia maju.

Doa itu disampaikan saat Ganjar Pranowo ziarah makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023).

Dua cucu Kyai Utsman Al Ishaqi yakni KH Luqman Hakim dan KH Djardjis mendampingi Ganjar dan istri ketika berziarah ke makam ulama yang dikenal memiliki beragam karomah itu.

Saat ziarah itulah, KH Luqman Hakim mendoakan Ganjar menang dalam pertarungan Pilpres 2024. Ganjar juga didoakan menjadi orang yang sukses dan beruntung baik di dunia maupun di akhirat.

"Mugi dadosake kemenangan kagem pak Ganjar (semoga Allah menjadikan kemenangan untuk pak Ganjar), sukses lan bejo dunia akhirat (sukses dan beruntung di dunia dan akhirat), sehat walafiat," ucap KH Lukman mendoakan Ganjar.

Sementara itu, cucu KH Utsman Al Ishaqi lainnya yakni KH Djardjis Al Ishaqi nenambahkan, pihaknya sangat senang dengan kunjungan Ganjar. Selain sowan ke kediamannya, Ganjar juga sempat salat Jumat dan ziarah ke makam KH Utsman Al Ishaqi.

"Tentu kami sangat senang dan menerima pak Ganjar dengan lapang dada. Beliau berkenan datang dan ziarah ke makam kakek saya, tokoh ulama di Surabaya ini," kata Gus Djardjis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement