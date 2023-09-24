Pemindaian MRI Ungkap Orang dengan Long Covid Cenderung Tunjukkan Kerusakan Organ Utama

LONDON - Menurut sebuah studi terbaru, orang yang hidup dengan Covid jangka panjang (long Covid) setelah dirawat di rumah sakit (RS) lebih mungkin menunjukkan kerusakan pada organ utama.

Pemindaian MRI menunjukkan pasien tiga kali lebih mungkin mengalami kelainan pada beberapa organ seperti paru-paru, otak, dan ginjal.

Para peneliti yakin ada kaitannya dengan tingkat keparahan penyakit.

Penelitian di Inggris diharapkan dapat membantu pengembangan pengobatan yang lebih efektif untuk penyakit jangka panjang.

Penelitian yang dipublikasikan di Lancet Respiratory Medicine ini mengamati 259 pasien yang menderita penyakit parah akibat virus tersebut sehingga mereka dirawat di rumah sakit.

Lima bulan setelah mereka dipulangkan, pemindaian MRI pada organ utama mereka menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari 52 orang yang tidak pernah menderita Covid.

Dampak terbesar terlihat pada paru-paru, dimana hasil pemindaian 14 kali lebih mungkin menunjukkan kelainan.