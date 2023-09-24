Kapal Kargo Terbakar di Perairan Tarahan Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Kapal Kargo Samudera Sakti III terbakar di perairan Tarahan, Lampung Selatan. Saat ini petugas gabungan dari KSOP Panjang serta Basarnas Lampung masih melakukan upaya pemadaman.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat petugas berupaya melakukan penyemprotan api yang membakar bagian belakang kapal. Selain itu juga dalam video terlihat kepulan asap hitam terus keluar dari bagian tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait kapal yang terbakar itu, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin membenarkan.

"Benar, masih dalam upaya pemadaman," ujar Yusriandi, Minggu (24/9/2023).

Namun demikian, mantan Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung ini belum mengetahui persis seperti apa kondisi terkini dan apa penyebab terbakarnya kapal Kargo tersebut.

"Untuk penyebabnya belum diketahui, tetapi itu masuk wilayah Kabupaten Pesawaran," ungkapnya.

(Awaludin)