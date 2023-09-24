Sekolah Dilempari Batu, Guru SMUN 1 Imogiri Terkena di Bagian Wajah

BANTUL - Belasan siswa SMA 1 Pleret Bantul terpaksa berurusan dengan polisi. Sebab, mereka melakukan aksi pelemparan batu di SMA 1 Imogiri Bantul. Akibat aksi tersebut, seorang guru mengalami luka terkena lemparan batu.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry mengungkapkan, aksi pelemparan batu tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 lalu. Di mana sekira pukul.10.00 WIB ada dua orang yang berjaga di pos satpam SMU N 1 Imogiri.

"Saat itu mereka melihat rombongan pelaku melintas di depan SMUN 1 Imogiri sembari menggembor- gemborkan kendaraannya dari arah barat ke timur,"ujarnya.

BACA JUGA: Polisi Selidiki dan Buru Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Ciputat

Kemudian, guru kesiswaan Pius Grastian Setya Nugraha (32) bersama dua orang tersebut membuka gerbang sekolah untuk memastikan ada kejadian apa di luar area SMU N 1 Imogiri. Selang 10 menit kemudian Rombongan Pelaku melintas dari arah timur ke barat dan salah satu pelaku melempar batu ke arah SMU N 1 imogiri.

Apes,batu tersebut mengenai wajah guru asal Dusun Pandean Wukirsari Imogiri tepat di bagian dagu sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan memar. Usai melakukan pelemparan, kemudian rombongan pelaku memacu kendaraannya ke arah barat .

"Saat kejadian, siswa siswi SMU N 1 imogiri sedang melaksanakan Ujian tengah semester," tambahnya.

Berdasarkan Keterangan Saksi dan CCTV di SMU N 1 Imogiri , jumlah rombongan pelaku berjumlah 16 orang yang menggunakan 8 sepeda motor roda dua. Peristiwa tersebut lantas dilaporkan ke Polsek Imogiri.