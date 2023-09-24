Advertisement
INDEKS
HOME NEWS JATENG

Soal Penyebab Kecelakaan Lalin di Exit Tol Bawen hingga Kini Masih Dugaan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:15 WIB
Soal Penyebab Kecelakaan Lalin di Exit Tol Bawen hingga Kini Masih Dugaan
Kecelakaan maut di exit Tol Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)
A
A
A

 

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan maut di exit tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Olah TKP yang dilaksanakan hari ini, Minggu (24/9/2023), akan menggunakan traffic accident analysis (TAA).

"Kita dari Direktorat Lalu Lintas akan melakukan olah TKP menggunakan traffict accident analysis," kata Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho kepada wartawan.

Agus menerangkan olah TKP menggunakan TAA dimaksudkan agar memastikan penyebab terjadinya kecelakaan yang sebelumnya diduga akibat rem blong. Ia pun meyakinkan akan langsung memberikan informasi jika olah TKP sudah rampung.

"Apakah rem blong atau apakah sopir mengantuk ini masih diduga semua. Nanti secara teknis dan taktis akan kita jelaskan setelah olah TKP selesai, nanti akan diupdate lagi," tuturnya.

Adapun untuk saat ini sopir pengendara truk yaitu Agus Riyanto (AR) langsung dibawa ke Polres Ungaran. Polisi akan memeriksa AR sebagai saksi untuk mengetahui lebih lanjut kejadian tersebut.

"Untuk sopir sudah kita bawa ke Polres (Ungaran) kita amankan dan akan kita mintai keterangan," tutupnya.

