HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen, Sopir Truk Dibawa ke Kantor Polisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |23:19 WIB
Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen, Sopir Truk Dibawa ke Kantor Polisi
Kecelakaan maut di exit Tol Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)
A
A
A

 

JAKARTA - Kecelakaan maut truk menabrak empat mobil dan sembilan motor terjadi di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Sabtu (23/9/2023), petang. Kini polisi membawa sopir truk itu ke kantor polisi.

"Untuk sopir sudah kita bawa ke Polres (Ungara) kita amankan," kata Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Agus Suryo Nugroho kepada wartawan.

Sang sopir yang teridentifikasi bernama Agus Riyanto alias AR akan dimintai sejumlah keterangan. Kendati demikian, polisi masih akan berfokus untuk menangani korban.

"Akan kita minta keterangan (sopir), yang paling penting kita sekarang konsentrasi menolong korban," ucapnya.

Dirinya menjelaskan kecelakaan ini diduga terjadi karena blongnya rem truk. Saat itu kenderaan truk mengarah ke timur menuju Salatiga arah Solo.

"Pada saat diturunan bawen, yang di depan exit tol itu memang turunan. Sopir tidak bisa menghentikan kendaraan yang diduga blong," ucapnya.

Berdasarkan laporan MNC Portal Indonesia, setidaknya tiga korban tewas atas peristiwa ini.

Halaman:
1 2
      
