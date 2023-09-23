Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Foto-Foto Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen yang Menewaskan 3 Orang

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:24 WIB
Foto-Foto Kecelakaan Maut di Exit Tol Bawen yang Menewaskan 3 Orang
Kecelakaan maut di exit Tol Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)
A
A
A

SEMARANGKecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut yang terjadi di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, Sabtu (23/9/2023) petang, diduga karena sebuah truk mengalami rem blong.

Truk tersebut menghantam 13 kendaraan, terdiri 4 mobil dan 9 sepeda motor, menyebabkan 3 korban tewas dan 9 luka.

Kecelakaan di Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebut kronologi insiden itu bermula truk nomor polisi AD 8911 IA dikemudikan Agus Riyanto (44) warga Klepu Krajan RT03/RW01, Klepu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jatim melaju dari Ungaran ke Salatiga alias utara ke selatan.

Kecelakaan di Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)

“Sampai di traffic light Exit Tol Bawen di Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Truk kemudian menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor. Tiga korban meninggal dunia, sembilan luka-luka,” katanya.

Insiden terjadi pukul 18.34 WIB. Kabid Humas Polda Jateng menambahkan kerugian material ditaksir Rp90juta.

Kecelakaan di Bawen menewaskan 3 orang (Foto: Polres Semarang)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement