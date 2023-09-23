Kronologi Kecelakaan Beruntun Tewaskan 3 Orang di Exit Tol Bawen

Penampakan mobil ringsek akibat kecelakaan di Exit Tol Bawen. (Foto: Dok Polisi)

SEMARANG – Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut yang terjadi di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, Sabtu (23/9/2023) petang, diduga karena sebuah truk mengalami rem blong. Truk itu menghantam secara beruntun 13 kendaraan, terdiri 4 mobil dan 9 sepeda motor, menyebabkan 3 korban tewas dan 9 luka.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebut kronologi insiden itu bermula truk nomor polisi AD 8911 IA dikemudikan Agus Riyanto (44) warga Klepu Krajan RT03/RW01, Klepu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jatim melaju dari Ungaran ke Salatiga alias utara ke selatan.

“Sampai di traffic light Exit Tol Bawen di Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Truk kemudian menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor. Tiga korban meninggal dunia, sembilan luka-luka,” katanya.

Insiden terjadi pukul 18.34 WIB. Kabid Humas Polda Jateng menambahkan kerugian material ditaksir Rp90juta.