HOME NEWS JATENG

Kronologi Kecelakaan Beruntun Tewaskan 3 Orang di Exit Tol Bawen

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:09 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun Tewaskan 3 Orang di Exit Tol Bawen
Penampakan mobil ringsek akibat kecelakaan di Exit Tol Bawen. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

SEMARANGKecelakaan lalu lintas (lakalantas) maut yang terjadi di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jateng, Sabtu (23/9/2023) petang, diduga karena sebuah truk mengalami rem blong. Truk itu menghantam secara beruntun 13 kendaraan, terdiri 4 mobil dan 9 sepeda motor, menyebabkan 3 korban tewas dan 9 luka.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebut kronologi insiden itu bermula truk nomor polisi AD 8911 IA dikemudikan Agus Riyanto (44) warga Klepu Krajan RT03/RW01, Klepu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jatim melaju dari Ungaran ke Salatiga alias utara ke selatan.

 BACA JUGA:

“Sampai di traffic light Exit Tol Bawen di Gardu 04 tiba-tiba truk mengalami rem blong. Truk kemudian menabrak 4 mobil dan 9 sepeda motor. Tiga korban meninggal dunia, sembilan luka-luka,” katanya.

Insiden terjadi pukul 18.34 WIB. Kabid Humas Polda Jateng menambahkan kerugian material ditaksir Rp90juta.

BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
