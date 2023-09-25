16 Orang Tewas dalam Kecelakaan Tambang Batu Bara China

BEIJING - Enam belas orang tewas dalam kecelakaan tambang batu bara di kota Panzhou di provinsi Guizhou, Tiongkok selatan, pada Minggu, (24/9/2023) menurut pengajuan pemilik tambang, Guizhou Panjiang Refined Coal Co, ke Bursa Efek Shanghai pada Senin, (25/9/2023).

BACA JUGA: Setidaknya 30 Orang Hilang Setelah Longsor Landa Tambang Giok Myanmar

Semua tambang batu bara di kota Panzhou telah menghentikan produksi selama satu hari, menurut konsultan komoditas yang berbasis di Shanghai, Mysteel. Administrasi keselamatan tambang Guizhou mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya tidak memiliki informasi mengenai situasi tersebut.

Daerah tersebut memiliki total kapasitas produksi sekira 52,5 juta metrik ton per tahun yang sebagian besar terdiri dari batu bara kokas, mewakili sekitar 5% kapasitas produksi batu bara kokas Tiongkok, menurut Mysteel sebagaimana dilansir Reuters.

Perusahaan milik negara, yang juga disebut Panjiang Coal, telah memerintahkan inspeksi keselamatan di semua tambangnya dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan produksi yang aman, tambah pengajuan bursa.

Perusahaan mengoperasikan tujuh tambang batu bara dengan total kapasitas sekira 17,3 juta ton. Tambang tempat kecelakaan itu terjadi memiliki kapasitas tahunan sebesar 3,1 juta ton, menurut Mysteel.