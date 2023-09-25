BMKG Ingatkan Gelombang Tinggi di Perairan Selatan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Senin (25/9/2023) ini.

Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 – 4,0 meter atau kategori Tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Siang – sore hari bakal cerah berawan. Dan malam hari juga berawan. Sementara Selasa (26/9/2023) dini hari bakal juga bakal berawan.

Suhu udara berkisar 18 - 30 °C dengan kelembapan udara 65 - 97%. Angin bertiup dari timur – selatan dengan kecepatan maksimum 25 km/jam.

(Nanda Aria)