INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

5 Fakta Puluhan Hektare Lahan di Gunung Jayanti Sukabumi Terbakar

Awaludin , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |07:02 WIB
5 Fakta Puluhan Hektare Lahan di Gunung Jayanti Sukabumi Terbakar
Gunung Jayanti terbakar (foto: dok ist)




LAHAN di Gunung Jayanti Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat 22 September 2023, terbakar hebat. Api pertama kali terlihat sekitar pukul 13.00 WIB, dan terus membesar hingga malam hari.

Berdasarkan keterangan warga, kejadian api mulai membesar sekitar pada pukul 15.00 WIB. Berikut sejumlah faktanya:

1. Api Diduga Berasal dari Orang Bakar Kayu

Beri (45), seorang warga setempat, mengatakan kejadian api mulai membesar sekitar pada pukul 15.00 WIB. Seorang yang diduga menjadi sumber kebakaran tersebut kabur tanpa memberikan penjelasan atau bantuan dalam memadamkan api.

"Ada seorang cowok yang membakar kayu, kemudian kabur. Namun nggak ada yang ngejar siang tadi tuh," ucap Berry.

2. Puluhan Hektare yang Terbakar

 

Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) posko 1 Palabuhanratu, Aceng Ismail mengatakan, pihaknya menuju ke lokasi kebakaran di Taman Sari Blok F, setelah sebelumnya berada di lokasi lain yang tidak dapat dijangkau.

Aceng menggambarkan bahwa luas area yang terbakar diperkirakan mencapai puluhan hektar. Api dengan cepat merembet menuju jalur perumahan karena terbawa oleh angin.

"Siang tadi api yang menuju perumahan tamansari dapat di tangani. Namun api yang berada di gunung terus membesar," terangnya.

      
