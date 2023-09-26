Kisah Kerajaan Majapahit Bergelimang Emas, Bahkan Kalung Anjing Berbalut Emas

JAKARTA - Kerajaan Majapahit disebut-sebut bergelimang emas. Emas ini dikabarkan menjadi hal yang sangat biasa untuk sang raja.

Seorang pelaut berkebangsaan Portugis bernama Tome Pires melaporkan bahwa pada tahun 1515 ”orang Jawa itu sangat kaya raya, begitu makmurnya sampai-sampai kalung anjing pun dibuat dari emas”.

Berita-berita China yang menyebutkan bahwa raja Jawa sangat kaya. Raja memakai pakaian yang ditenun dengan benang emas, perhiasan emas, dan senjata pedang pendek berhulu emas.