Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Kerajaan Majapahit Bergelimang Emas, Bahkan Kalung Anjing Berbalut Emas

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |05:23 WIB
Kisah Kerajaan Majapahit Bergelimang Emas, Bahkan Kalung Anjing Berbalut Emas
Candi Arimbi peninggalan Majapahit/Foto: Ist
A
A
A

 

JAKARTA - Kerajaan Majapahit disebut-sebut bergelimang emas. Emas ini dikabarkan menjadi hal yang sangat biasa untuk sang raja.

Seorang pelaut berkebangsaan Portugis bernama Tome Pires melaporkan bahwa pada tahun 1515 ”orang Jawa itu sangat kaya raya, begitu makmurnya sampai-sampai kalung anjing pun dibuat dari emas”.

 BACA JUGA:

Berita-berita China yang menyebutkan bahwa raja Jawa sangat kaya. Raja memakai pakaian yang ditenun dengan benang emas, perhiasan emas, dan senjata pedang pendek berhulu emas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement