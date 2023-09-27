Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Wanita Cantik Bertanktop Tewas Mengenaskan di Kamar Kos

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |10:19 WIB
Wanita Cantik Bertanktop Tewas Mengenaskan di Kamar Kos
Wanita Cantik Tewas di Kamar Kost/ist
A
A
A

SLEMAN – Seorang wanita cantik berinisial HP (26) asal Kudus, Jawa Tengah, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar kosnya di Padukuhan Muron RT 05, RW 26 Nayan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, DIY.

Kapolsek Depok Timur, Kompol Masnoto mengatakan, jasad korban ditemukan oleh rekannya sesama penghuni kos. Kejadian tersebut bermula saat teman korban mencoba menghubungi HP namun tidak mendapat tanggapan. Beberapa kali nomor telepon yang dihubungi tidak aktif.

"Karena khawatir maka temannya meminta pemilik kos membuka pintu kamar HP yang tak terkunci,"ujar dia, Rabu (27/9/2023).

Saat pintu dibuka mereka terkejut karena ternyata korban berada di dalam kamar. Saat itu HP terlihat tidur berbaring miring ke kanan dengan posisi kepala berada di sebelah utara (dinding) dan sama sekali tidak bergerak.

Saat ditemukan, HP hanya menggunakan pakaian tanktop dan celana pendek warna hitam. Melihat kondisi tersebut, pemilik kos berusaha membangunkan HP. Namun karena tidak ada respon, mereka kemudian berupaya menggoyang-nggoyang tubuh korban.

"Korban tetap tidak bergerak. Nampaknya korban telah meninggal dunia dan tubuhnya sudah kaku,"ujar dia.

Kejadian ini segera dilaporkan ke Polsek Depok Timur. Mendapat laporan tersebut, petugas piket dari Polsek Depok Timur segera menuju lokasi kejadian. Tim forensik dari Polresta Sleman bersama petugas dari Puskesmas melakukan pemeriksaan awal terhadap korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175518/viral-9nxL_large.jpg
Terapis Cantik yang Tewas Misterius Diduga Jadi Korban Eksploitasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3174088/viral-GsVp_large.jpg
Kronologi Lengkap Penemuan Jasad Terapis Cantik di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/340/3125263/mayat-ZH6j_large.jpg
Geger, Mayat Wanita Ditutup Selimut di Bakauheni Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/338/3118628/pembunuhan-PSpO_large.jpg
Ciri-Ciri Mayat Wanita Muda Mengambang di Kalimalang, Diduga Tewas Lebih dari 2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/338/3080081/mayat-m471_large.jpg
Diduga Dibunuh, Ini Detik-Detik Penemuan Mayat Wanita Tanpa Kepala dalam Karung di Danau Muara Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/338/3080070/mayat-dhGi_large.jpg
Heboh! Ini Kronologi Penemuan Jasad Wanita Tanpa Kepala dalam Karung di Jakarta Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement