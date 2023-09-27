Wanita Cantik Bertanktop Tewas Mengenaskan di Kamar Kos

SLEMAN – Seorang wanita cantik berinisial HP (26) asal Kudus, Jawa Tengah, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar kosnya di Padukuhan Muron RT 05, RW 26 Nayan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman, DIY.

Kapolsek Depok Timur, Kompol Masnoto mengatakan, jasad korban ditemukan oleh rekannya sesama penghuni kos. Kejadian tersebut bermula saat teman korban mencoba menghubungi HP namun tidak mendapat tanggapan. Beberapa kali nomor telepon yang dihubungi tidak aktif.

"Karena khawatir maka temannya meminta pemilik kos membuka pintu kamar HP yang tak terkunci,"ujar dia, Rabu (27/9/2023).

Saat pintu dibuka mereka terkejut karena ternyata korban berada di dalam kamar. Saat itu HP terlihat tidur berbaring miring ke kanan dengan posisi kepala berada di sebelah utara (dinding) dan sama sekali tidak bergerak.

Saat ditemukan, HP hanya menggunakan pakaian tanktop dan celana pendek warna hitam. Melihat kondisi tersebut, pemilik kos berusaha membangunkan HP. Namun karena tidak ada respon, mereka kemudian berupaya menggoyang-nggoyang tubuh korban.

"Korban tetap tidak bergerak. Nampaknya korban telah meninggal dunia dan tubuhnya sudah kaku,"ujar dia.

Kejadian ini segera dilaporkan ke Polsek Depok Timur. Mendapat laporan tersebut, petugas piket dari Polsek Depok Timur segera menuju lokasi kejadian. Tim forensik dari Polresta Sleman bersama petugas dari Puskesmas melakukan pemeriksaan awal terhadap korban.