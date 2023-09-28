Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Gus Dur Kursus Bahasa Prancis Gratis

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |05:18 WIB
Ketika Gus Dur Kursus Bahasa Prancis Gratis
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). (Dok NU online)
JAKARTA - Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bersahabat dengan KH Ahmad Mustofa Birsi Gus Mus. Banyak pengalaman dilalui keduanya, termasuk saat tengah belajar di Mesir.

Misalnya soal kursus bahasa Prancis. Gus Mus ikut dalam kelas bahasa Prancis, sedang Gus Dur tidak.

Tapi, setiap Gus Mus tekun mempelajari bahasa negeri anggur itu, biasanya Gus Dur ikut mendompleng.

Tentu saja gratis, Gus Mus tak menarik bayaran. Sang kawan turut mendengarkan apa yang dipelajari Gus Mus.

"Aneh, pada akhirnya saya tetap tidak bisa ngomong Prancis, sedangkan Gus Dur bisa," kelakar Gus Mus, mengutip laman nu.or.id, Kamis (28/9/2023).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
