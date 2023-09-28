Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Anak Perwira TNI Buat Wasiat di Akun Roblox Sebelum Ditemukan Tewas Terbakar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |08:00 WIB
5 Fakta Anak Perwira TNI Buat Wasiat di Akun Roblox Sebelum Ditemukan Tewas Terbakar
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Pemuda berinisial CHR (16) anak dari perwira menengah TNI ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 24 September 2023.

Okezone mengulas 5 fakta anak perwira TNI ditemukan tewas terbakar. Berikut ulasannya:

1. Korban Gemar Main Game

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa korban merupakan anak yang gemar bermain game.

2. Korban Buat Wasiat pada Status Akun Game Roblox

Pihaknya mengungkapkan, bahwa korban sempat membuat wasiat pada status akun game Roblox miliknya.

“Kami mengecek akun Roblox korban karena ditemukan status ‘Hi, if you see this, I’m probably already dead’,” kata Leonardus dalam jumpa persnya, Rabu (27/9/2023).

3. Belum Diketahui Maksud dan Tujuan Wasiat Korban

Namun demikian, Leonardus belum bisa memastikan maksud dan tujuan dari ditulisnya status tersebut. Ia juga belum bisa memastikan apakah status itu berkaitan dengan kematiannya.

