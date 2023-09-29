Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Lingkaran Peri Misterius Ditemukan di Ratusan Situs di Seluruh Dunia, Bikin Para Ilmuwan Penasaran

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |19:05 WIB
<i>Lingkaran Peri</i> Misterius Ditemukan di Ratusan Situs di Seluruh Dunia, <i>Bikin</i> Para Ilmuwan Penasaran
Lingkaran peri ditemukan di ratusan situs di dunia (Foto: ImageBROKER/Shutterstock)
A
A
A

LONDON - Cakram bulat dari tanah tandus yang dikenal sebagai “lingkaran peri” terlihat seperti deretan bintik-bintik yang dapat menyebar bermil-mil di atas tanah. Asal usul fenomena yang misterius ini telah membuat penasaran para ilmuwan selama beberapa dekade dan penyebarannya mungkin jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Lingkaran peri sebelumnya hanya terlihat di tanah gersang Gurun Namib di Afrika Selatan dan pedalaman Australia Barat. Namun sebuah studi baru telah menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi pola vegetasi yang menyerupai lingkaran peri di ratusan lokasi baru di 15 negara di tiga benua. Hal ini dapat membantu para ilmuwan memahami lingkaran peri dan pembentukannya dalam skala global.

Untuk survei baru, yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences pada Senin (25/9/2023), para peneliti menganalisis kumpulan data yang berisi citra satelit resolusi tinggi dari lahan kering, atau ekosistem kering dengan sedikit curah hujan, dari seluruh dunia. Pencarian pola yang menyerupai lingkaran peri menggunakan ‘jaringan saraf’ atau sejenis AI yang memproses informasi dengan cara yang mirip dengan otak.

“Penggunaan model berbasis kecerdasan buatan pada citra satelit adalah pertama kalinya dilakukan dalam skala besar untuk mendeteksi pola seperti lingkaran peri,” kata penulis utama studi Dr. Emilio Guirado, seorang ilmuwan data di Multidisciplinary Institute for Environmental Studi di Universitas Alicante di Spanyol, melalui email, dikutip CNN.

Pertama, penulis penelitian melatih jaringan saraf untuk mengenali lingkaran peri dengan memasukkan lebih dari 15.000 citra satelit yang diambil di Namibia dan Australia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/01/56/3002989/neutrino-rytE_large.jpg
Peneliti Rusia Ungkap Hasil Eksperimen Partikel ‘Hantu’ yang Pengaruhi Alam Semesta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2989015/penelitian-terbaru-lebih-banyak-virus-dari-manusia-ke-hewan-daripada-sebaliknya-7jAtzWtoFv.jpg
Penelitian Terbaru: Lebih Banyak Virus dari Manusia ke Hewan Daripada Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/56/2983210/joseph_dituri-EHSt_large.jpg
Ilmuwan AS Ungkap Cara untuk Tetap Awet Muda, Ini yang Perlu Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/337/2959644/waka-brin-tinjau-hasil-riset-rumput-laut-di-lombok-HEbknQuycX.jpg
Waka BRIN Tinjau Hasil Riset Rumput Laut di Lombok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/18/2917506/temuan-terbaru-ungkap-ribuan-spesies-terancam-punah-apa-penyebabnya-IBZXDCddNr.jpg
Temuan Terbaru Ungkap Ribuan Spesies Terancam Punah, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/18/2891892/penelitian-tunjukkan-pembentukan-benua-super-bisa-musnahkan-manusia-dan-bumi-tak-dapat-dihuni-fiWGF05ose.jpg
Penelitian Tunjukkan Pembentukan Benua Super Bisa Musnahkan Manusia dan Bumi Tak Dapat Dihuni
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement